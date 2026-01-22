Путин хочет захватить новые области Украины: в ISW объяснили "сигналы" Кремля по мирному соглашению

Россия не демонстрирует готовности отказываться от своих военных целей в Украине и даже расширяет аппетиты. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW), расценивающего последние заявления Кремля как четкий сигнал, что Москва не настроена на реальные компромиссы в возможных мирных переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что РФ по-прежнему стремится к полной оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в кремлевской риторике все чаще появляются намеки на более широкие территориальные претензии, в частности, на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, которые в Москве относят к так называемой "Новороссии".

ISW обращает внимание на публикацию Bloomberg, согласно которой Владимир Путин в начале января получил проект мирного плана, но в Кремле сочли его "неудовлетворительным". Ключевые требования Москвы остаются неизменными: международное признание оккупированного Крыма и других захваченных российскими территорий, а также категорический отказ от размещения войск НАТО в Украине как элемента будущих гарантий безопасности.

По мнению представителей Института изучения войны, дополнительным маркером неготовности Кремля стало заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего войну способом "возвращения собственных земель" и вновь повторившего тезис об "исторической принадлежности" украинских регионов России.

"Заявления Медведева согласовываются с неоднократными заявлениями Кремля, включая призывающие Украину передать России "Новороссию" — имея в виду вымышленный регион, который кремлевские чиновники часто называют как "неотделимый" от России, и который включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала", — говорится в отчете.

Эксперты Института изучения войны заключают, что Кремль пытается одновременно создать иллюзию готовности к переговорам и сохранить максималистские требования. Это означает, что любые "мирные сигналы" из Москвы следует рассматривать скорее как элемент политического давления, а не реальный шаг к завершению войны.

