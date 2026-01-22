У США назвали можливу дату кінця війни в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися вже влітку 2026 року, а саме до 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності. Такий прогноз озвучив генерал-лейтенант армії США у відставці та колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог під час виступу в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

Кіт Келлог заявив, що ключовими моментами для закінчення війни стануть найближчі місяці. За його словами, якщо Україна впевнено пройде зимовий період і збереже стійкість у січні-лютому, то навесні стратегічна перевага буде саме на боці Києва. На думку Келлога, це створює умови для виходу на фінальну стадію переговорів.

"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир. Я сподіваюся на хороший результат. Ми, ймовірно, рухаємося до фінальних етапів мирних переговорів", – дав прогноз на війну в Україні Келлог.

Американський генерал вважає, що, попри гучну риторику Кремля, Росія не досягла своїх стратегічних цілей. Війська РФ не змогли захопити ключові українські міста, а просування на фронті вимірюється "метрами, а не милями". На переконання Келлога, головною перешкодою для завершення війни залишається особиста позиція Володимира Путіна.

"Він не в Одесі, не в Києві й фактично навіть не захопив Донбас. У нього великі проблеми. Їхні передові підрозділи були розгромлені. Вони втратили понад двадцять генералів. Він дійшов психологічної межі, коли просто не може відступити. Визнати поразку. Це означає взяти на себе відповідальність за катастрофу", — пояснив колишній спецпредставник Трампа.

За словами Келлога, Путін не хоче повторити долю Миколи II, тому шукає для себе прийнятний вихід, "бо розуміє, що не виграє цю війну".

