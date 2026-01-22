В США назвали возможную дату конца войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины может закончиться уже летом 2026, а именно к 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости. Такой прогноз озвучил генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог заявил, что ключевыми моментами для окончания войны станут ближайшие месяцы. По его словам, если Украина уверенно пройдет зимний период и сохранит устойчивость в январе-феврале, весной стратегическое преимущество будет именно на стороне Киева. По мнению Келлога, это создает условия для выхода на финальную стадию переговоров.

"Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир. Я надеюсь на хороший результат. Мы, вероятно, двигаемся к финальным этапам мирных переговоров", – дал прогноз на войну в Украине Келлог.

Американский генерал считает, что, несмотря на громкую риторику Кремля, Россия не достигла своих стратегических целей. Войска РФ не смогли захватить ключевые украинские города, а продвижение на фронте измеряется "метрами, а не милями". По мнению Келлога, главным препятствием для завершения войны остается личная позиция Владимира Путина.

"Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не взял Донбасс. У него большие проблемы. Их передовые подразделения были разгромлены. Они потеряли более двадцати генералов. Он дошел до психологического предела, когда просто не может отступить. Признать поражение. Это значит взять на себя ответственность за катастрофу", — пояснил бывший спецпредставитель.

По словам Келлога, Путин не хочет повторить судьбу Николая II, поэтому ищет для себя приемлемый выход, "понимая, что не выиграет эту войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф перед встречей с Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах. По его словам, Украина и Россия согласовали один вопрос.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет захватить новые области Украины. В ISW объяснили "сигналы" Кремля по мирному соглашению.