Трамп заявил, что война в Украине очень скоро закончится

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время. По его словам, для российского диктатора Владимира Путина было мечтой получить Украину.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время мероприятия в Давосе по созданию Совета мира сделал несколько заявлений о войне РФ против Украины. По словам американского лидера, с момента возвращения к власти ему якобы удалось содействовать завершению восьми войн. Кроме того, Трамп добавил, что еще один конфликт может быть урегулирован "очень скоро", имея в виду войну в Украине.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить ужасные убийства в Украине. Войну, которая не должна была бы произойти и не произошла бы, будь я президентом. Я часто говорил с Путиным об Украине — она была его мечтой. Но бы он никогда не решился бы на это. Я говорил ему: "Ты не можешь этого делать Владимир"", — сказал Трамп без конкретики, когда может окончиться война в Украине.

В то же время, Трамп признал, что именно украинское направление оказалось для него самым сложным в дипломатическом смысле. По его словам, он "сначала считал эту войну легкой, но она стала самой тяжелой".

По словам Трампа, создание Совета мира стало результатом длительной подготовки, а интерес к участию в нем проявили "многие государства мира". Во встрече приняли лидеры из ряда стран, включая Азербайджан, Аргентину, Турцию, Венгрию, Армению, Казахстан и другие страны.

