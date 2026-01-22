Трамп обратился к Путину с четким посланием после переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что встреча была "очень хорошей", а главным общим стремлением сторон является скорейшее завершение войны в Украине. В обращении к российскому диктатору Владимиру Путину американский лидер сказал, что война должна закончиться.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После переговоров с Зеленским Трамп встретился с журналистами и сообщил, что переговоры с украинским лидером прошли "очень хорошо". По его словам, все стороны конфликта устали от боевых действий и заинтересованы в завершении войны.

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра, и мы встретимся с президентом Путиным", – сказал Трамп.

Отвечая на другой вопрос, возможно ли достижение договоренностей уже в ближайшее время, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет". По его словам, "это непрерывный процесс". Наконец Трамп озвучил свое сообщение Путину.

"Война должна закончиться", – заявил Трамп после переговоров с Зеленским.

Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали Зеленским вступление Украины в недавно созданный Совет мира.

Напомним, что 22 января спецпредставитель Трампа Стив Виткофф должен прилететь в РФ, где получит ответ от Путина на мирный план, ранее обсуждавшийся Украина и США.

