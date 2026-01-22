logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події З’явився перший коментар ОП після переговорів Трампа і Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

З’явився перший коментар ОП після переговорів Трампа і Зеленського

На Банковій запевняють, що Зеленський і Трамп провели "хороші" переговори в Давосі

22 січня 2026, 15:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа в Давосі завершилася. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

З’явився перший коментар ОП після переговорів Трампа і Зеленського

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Результати перемовин поки що невідомі. Однак як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, "зустріч хороша".

У свою чергу Никифоров додав журналістам, що наприкінці президенти України та США "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Варто зазначити, раніше агентство "Bloomberg" повідомило, що незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський не планував 22 січня з’являтися у Давосі, він, все ж таки, вирушив на Всесвітній економічний форум, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, в України чудова команда з якою представник Трампа зійшовся в одному питанні – всі хочуть закінчити війну.

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".                                       

Також видання "Коментарі" повідомляло – після Гренландії в Трампа вивільниться час для України та Ірану. При цьому не потрібно сумніватися, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини