З’явився перший коментар ОП після переговорів Трампа і Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа в Давосі завершилася. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

Результати перемовин поки що невідомі. Однак як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, "зустріч хороша".

У свою чергу Никифоров додав журналістам, що наприкінці президенти України та США "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Варто зазначити, раніше агентство "Bloomberg" повідомило, що незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський не планував 22 січня з’являтися у Давосі, він, все ж таки, вирушив на Всесвітній економічний форум, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, в України чудова команда з якою представник Трампа зійшовся в одному питанні – всі хочуть закінчити війну.

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".

Також видання "Коментарі" повідомляло – після Гренландії в Трампа вивільниться час для України та Ірану. При цьому не потрібно сумніватися, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.



