Появился первый комментарий ОП после переговоров Трампа и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Давосе завершилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Результаты переговоров пока неизвестны. Однако, как отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, "встреча хорошая".

В свою очередь Никифоров добавил журналистам, что в конце президенты Украины и США "немного пообщались тет-а-тет".

Стоит отметить, что ранее агентство "Bloomberg" сообщило, что несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский не планировал 22 января появляться в Давосе, он все же отправился на Всемирный экономический форум, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает.

специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах о возможном завершении войны России против Украины. По его словам, у Украины отличная команда с которой представитель Трампа сошелся в одном вопросе – все хотят закончить войну.

Стив Виткофф во время Украинского завтрака в Давосе заявил, что начальный этап переговорного процесса оказался сложным, однако в настоящее время он находится "на завершающей стадии".

после Гренландии у Трампа освободится время для Украины и Ирана. При этом не следует сомневаться, что сейчас Путин предложит какие-то очередные неприемлемые условия мира и весь переговорный процесс пойдет на новый круг. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.




