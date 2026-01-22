Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом: как прошли переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое публичное заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, переговоры были "хорошими", а также продуктивными и наполненными конкретным содержанием.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский об итогах разговора с Трампом сообщил в социальных сетях, отметив практический характер диалога.

"Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены", – сказал Зеленский.

Отдельное внимание во время встречи стороны уделили вопросам безопасности, в частности, противовоздушной обороне Украины. Зеленский подчеркнул, что предварительные контакты с Трампом уже дали ощутимый результат для защиты украинского неба.

"Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!", — сказал Зеленский.

Дональд Трамп также положительно оценил встречу с президентом Украины, отметив, что все стороны конфликта устали от войны и заинтересованы в ее завершении.

