Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом: как прошли переговоры

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое публичное заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, переговоры были "хорошими", а также продуктивными и наполненными конкретным содержанием.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский об итогах разговора с Трампом сообщил в социальных сетях, отметив практический характер диалога.
Отдельное внимание во время встречи стороны уделили вопросам безопасности, в частности, противовоздушной обороне Украины. Зеленский подчеркнул, что предварительные контакты с Трампом уже дали ощутимый результат для защиты украинского неба.
Дональд Трамп также положительно оценил встречу с президентом Украины, отметив, что все стороны конфликта устали от войны и заинтересованы в ее завершении.
