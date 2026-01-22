logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом: как прошли переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом: как прошли переговоры

Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе продуктивной и содержательной.

22 января 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое публичное заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, переговоры были "хорошими", а также продуктивными и наполненными конкретным содержанием.

Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом: как прошли переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский об итогах разговора с Трампом сообщил в социальных сетях, отметив практический характер диалога.

"Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены", – сказал Зеленский.

Отдельное внимание во время встречи стороны уделили вопросам безопасности, в частности, противовоздушной обороне Украины. Зеленский подчеркнул, что предварительные контакты с Трампом уже дали ощутимый результат для защиты украинского неба.

"Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!", — сказал Зеленский.

Дональд Трамп также положительно оценил встречу с президентом Украины, отметив, что все стороны конфликта устали от войны и заинтересованы в ее завершении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обратился к Путину с четким посланием после переговоров с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил, что война в Украине очень скоро закончится.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17713
Теги:

Новости

Все новости