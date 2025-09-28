Зеленський заявив про реальну позицію Москви: що хоче Путін

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку Росії, яка тривала понад 12 годин і включала використання сотень безпілотників та десятків ракет. За його словами, такі дії Кремля свідчать про справжні наміри Москви, а саме продовжувати війну й терор проти мирного населення.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як повідомив Зеленський, у ніч на 28 вересня Росія атакувала близько 500 ударів дронами та понад 40 ракетними комплексами, зокрема гіперзвуковими "Кинджалами". Основними напрямками атак стали Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. Серед обстріляних об’єктів було підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський підкреслив, що атака стала сигналом Путіна після завершення Генасамблеї ООН. За словами президента, Кремль показує, що не хоче закінчували війну в Україні.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь, щоб позбавити Росію ресурсів для війни та змусити її до дипломатії. Зеленський закликав міжнародних партнерів до рішучих дій, зокрема до посилення санкційного тиску та відмови від російського імпорту.

"Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", — додав президент.

