Вибухи в Україні 28 вересня: де Росія атакувала дронами та ракетами

У ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі та в інших регіонах країни.

28 вересня 2025, 07:37
Автор:
Slava Kot

У ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та крилаті ракети. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі та Хмельницькій області. Повітряні сили повідомили про збиття частини ворожих цілей, однак відомо про серйозні руйнування та пожежі.

Вибухи в Україні 28 вересня: де Росія атакувала дронами та ракетами

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Вибухи у Києві 

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 01:16. Вже за кілька хвилин пролунали перші вибухи. Уламки безпілотників зафіксували щонайменше у чотирьох районах: Солом’янському, Дніпровському, Святошинському та Голосіївському.

У Солом’янському районі уламки влучили в дах житлової п’ятиповерхівки, частину будинку зруйновано. У Дарницькому спалахнула пожежа в кіоску, а у Святошинському та Дніпровському уламки пошкодили нежитлові будівлі. У Голосіївському районі постраждав приватний будинок.

За даними КМВА, щонайменше п’ять людей дістали поранення, їх госпіталізували. Близько 04:00 ППО відбила ще одну хвилю дронів, а після 06:00 у місті знову пролунали вибухи через атаку крилатих ракет.

Атака на Запоріжжя

Вранці російські війська повторно обстріляли Запоріжжя. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, основною ціллю ворога була критична інфраструктура.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю освітнього закладу. У багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа, вогонь охопив кілька квартир. Пошкоджено також виробничі приміщення одного з підприємств.

Вибухи у Хмельницькій області

У Хмельницькій області під час нічних тривог, які почалися о 02:26 та 05:37 мешканці чули серію вибухів. Начальник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що це була робота сил ППО, які знищували ворожі цілі. О 06:20 Повітряні сили зафіксували рух крилатих ракет у напрямку Старокостянтинова та Деражні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Також вибухи фіксувалися у Сумах та на Чернігівщині.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи у Харкові.

Також "Коментарі" писали, що Генштаб розкрив деталі про важливий приліт у РФ.



