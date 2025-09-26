logo_ukra

Сильні вибухи та заграва: Генштаб розкрив деталі про важливий приліт у РФ
НОВИНИ

Сильні вибухи та заграва: Генштаб розкрив деталі про важливий приліт у РФ

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ

26 вересня 2025, 14:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 26 вересня українські військові вкотре завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено потрапляння та пожежу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Сильні вибухи та заграва: Генштаб розкрив деталі про важливий приліт у РФ

Атака на Афіпський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За уточненою інформацією Генштабу, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Операція проходила в рамках заходів щодо зниження наступального потенціалу противника та ускладнення поставок пального та боєприпасів у російські військові частини.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн. тонн і він задіяний у забезпеченні російської армії.

За попередніми даними, за об'єктом зафіксовано потрапляння та пожежу. Ступінь та повні деталі поразки уточнюються.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів, спрямованих на підрив наступального потенціалу російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Зазначимо, раніше "Коментарі" повідомляли, що в ніч проти 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, викликавши спалах на одній із установок. Про це йшлося у повідомленні Оперштабу Краснодарського краю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами. Коли настане крах російської економіки? Скільки російських НПЗ потрібно атакувати, щоб армія РФ відчула нестачу палива? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.




