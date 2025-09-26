Сильні вибухи та заграва: Генштаб розкрив деталі про важливий приліт у РФ

У ніч на 26 вересня українські військові вкотре завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено потрапляння та пожежу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Атака на Афіпський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За уточненою інформацією Генштабу, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Операція проходила в рамках заходів щодо зниження наступального потенціалу противника та ускладнення поставок пального та боєприпасів у російські військові частини.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн. тонн і він задіяний у забезпеченні російської армії.

За попередніми даними, за об'єктом зафіксовано потрапляння та пожежу. Ступінь та повні деталі поразки уточнюються.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів, спрямованих на підрив наступального потенціалу російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

