Сильные взрывы и зарево: Генштаб раскрыл детали о важном прилете в РФ

В ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Атака на Афипский НПЗ. Фото: из открытых источников

По уточненной информации Генштаба, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

По предварительным данным, по объекту зафиксировано попадание и пожар. Степень и полные детали поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры, направленные на подрыв наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что в ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок. Об этом говорилось в сообщении Оперштаба Краснодарского края.

