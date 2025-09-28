logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія повторно обстріляла Запоріжжя: є поранені та руйнування (ФОТО)
НОВИНИ

Росія повторно обстріляла Запоріжжя: є поранені та руйнування (ФОТО)

Вранці 28 вересня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та підприємство. Є троє поранених.

28 вересня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Вранці 28 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя, завдавши щонайменше два удари по місту. За словами влади основною ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об’єкти освіти та підприємства. Троє людей дістали поранення.

Росія повторно обстріляла Запоріжжя: є поранені та руйнування (ФОТО)

Горить будинок після атаки Росії

Вибухи у Запоріжжі

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, вибухова хвиля пошкодила будівлю одного з освітніх закладів. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа — вогонь охопив кілька квартир.

За даними місцевої влади, під обстріл також потрапили виробничі приміщення одного з підприємств. На місці працюють рятувальники та аварійні служби.

За уточненою інформацією, поранення дістали троє мешканців міста: один чоловік і дві жінки. Усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан контролюють лікарі.

Федоров наголосив, що Росія продовжує системні атаки на критичну інфраструктуру Запоріжжя та регіону, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

Раніше, у ніч на 27 вересня, російські війська завдали щонайменше двох ударів по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю магазину, а майже 9 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про атаку на Київ.

Також "Коментарі писали, що на Запорізькій АЕС можливий сценарій Фукусіми. Чому на Заході виступили із попередженням.



Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26158
Теги:

Новини

Всі новини