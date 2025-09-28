Росія повторно обстріляла Запоріжжя: є поранені та руйнування (ФОТО)

Вранці 28 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя, завдавши щонайменше два удари по місту. За словами влади основною ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об’єкти освіти та підприємства. Троє людей дістали поранення.

Горить будинок після атаки Росії

Вибухи у Запоріжжі

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, вибухова хвиля пошкодила будівлю одного з освітніх закладів. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа — вогонь охопив кілька квартир.

За даними місцевої влади, під обстріл також потрапили виробничі приміщення одного з підприємств. На місці працюють рятувальники та аварійні служби.

За уточненою інформацією, поранення дістали троє мешканців міста: один чоловік і дві жінки. Усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан контролюють лікарі.

Федоров наголосив, що Росія продовжує системні атаки на критичну інфраструктуру Запоріжжя та регіону, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

Раніше, у ніч на 27 вересня, російські війська завдали щонайменше двох ударів по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю магазину, а майже 9 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

