Россия повторно обстреляла Запорожье: ранены и разрушены (ФОТО)

Утром 28 сентября российские войска снова атаковали Запорожье, нанеся по меньшей мере два удара по городу. По словам властей, основной целью врага была критическая инфраструктура. В результате обстрела повреждены жилые дома, объекты образования и предприятия. Три человека получили ранения.

Горит здание после атаки России

Взрывы в Запорожье

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, взрывная волна повредила здание одного из образовательных учреждений. Кроме того, в многоэтажном жилом доме возник пожар – огонь охватил несколько квартир.

По данным местных властей, под обстрелы также попали производственные помещения одного из предприятий. На месте работают спасатели и аварийные службы.

По уточненной информации, ранения получили трое жителей города: один мужчина и две женщины. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, их состояние контролируют врачи.

Федоров подчеркнул, что Россия продолжает системные атаки на критическую инфраструктуру Запорожья и региона, ставя под угрозу жизнь мирных жителей. Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

Раньше, в ночь на 27 сентября, российские войска нанесли по меньшей мере два удара по Запорожье, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки частично разрушено здание магазина, а почти 9 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об атаке на Киев.

Также "Комментарии писали, что на Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы. Почему на Западе выступили с предупреждением".