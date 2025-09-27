На Запорізькій АЕС можливий сценарій Фукусіми: чому на Заході виступили із попередженням

Три дні без зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС змушують аварійні генератори працювати максимум. Експерти побоюються неконтрольованого нагрівання реакторів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "The Guardian".

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Зовнішнє харчування окупованої росіянами Запорізької АЕС відсутнє вже понад три дні. Аварійні генератори забезпечують роботу систем охолодження та безпеки, але сигналів на швидке відновлення лінії немає.

Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Росія створює кризу, щоб закріпити контроль над найбільшою АЕС Європи. Росія наражається на високі ризики, намагаючись запустити хоча б один реактор у військових умовах.

"Росія використовує АЕС як важіль у переговорах", — наголосив журналістам український чиновник.

Тим часом фахівці Greenpeace попереджають про "нову критичну та потенційно катастрофічну фазу" окупації.

Стрес-тести європейських регуляторів після аварії на Фукусімі у 2011 році показали, що АЕС має мати зовнішнє харчування протягом 72 годин. Перевищення цього терміну не зазнавало.

Сім з 18 доступних генераторів поки що забезпечують охолодження, але у разі їх відмови можливе неконтрольоване нагрівання ядерного палива в шести реакторах протягом тижнів, що може призвести до розплавлення.

У матеріалі йдеться, що порівняння з Фокусімою не є безпідставним. На Фукусімі прискорений сценарій стався через землетрус магнітудою 9,0: гарячі реактори зупинилися автоматично, але аварійні генератори вивів з ладу цунамі. Три ядерні стрижні розплавилися за три дні, паливо залишалося в корпусі, загиблих не було, але евакуйовано понад 100 000 людей.

Є ознаки, що Росія близька до підключення нової лінії живлення через окуповані території. Аналіз супутникових знімків показав 125 миль будівництва від російської мережі в окупованому Маріуполі. Інші знімки свідчать про зведення дамби для створення безпечнішого водного резервуара, який може забезпечити запуск одного з шести реакторів.

