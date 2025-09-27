logo

На Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы: почему на Западе выступили с предупреждением

The Guardian пишет о том, что западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над крупнейшей АЭС Европы

27 сентября 2025, 14:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Три дня без внешнего питания на Запорожской АЭС заставляют аварийные генераторы работать на максимум. Эксперты опасаются неконтролируемого нагрева реакторов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".

На Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы: почему на Западе выступили с предупреждением

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов на быстрое восстановление линии нет.

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над крупнейшей АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.

"Россия использует АЭС как рычаг в переговорах", — отметил журналистам украинский чиновник.

Между тем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь внешнее питание в течение 72 часов. Превышение этого срока не испытывалось.

Семь из 18 доступных генераторов пока обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.

В материале говорится, что сравнение с Фокусимой не безосновательное. На Фукусиме ускоренный сценарий произошел из-за землетрясения магнитудой 9,0: горячие реакторы остановились автоматически, но аварийные генераторы вывел из строя цунами. Три ядерных стержня расплавились за три дня, топливо оставалось в корпусе, погибших не было, но эвакуировано более 100 000 человек.

Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, который может обеспечить запуск одного из шести реакторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — МАГАТЭ выдало критическое предупреждение: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы.



Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/sep/27/safety-fears-as-external-power-to-zaporizhzhia-nuclear-plant-still-out-after-three-days?utm_source=chatgpt.com
