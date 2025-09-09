МАГАТЭ выдало критическое предупреждение: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

На временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ситуация достигла критического состояния. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уровень воды в охлаждающей ставке упал до 13,4 метра, тогда как критическая отметка в 12 метров. Если уровень опустится ниже, системы охлаждения реакторов перестанут работать, что может привести к аварии на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы. Фото из открытых источников

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что все шесть энергоблоков на Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки. По его словам, в сложившихся условиях из-за оккупации атомной электростанции безопасный запуск любого из реакторов невозможен.

"Безопасная ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, поскольку шесть из семи опорных реакторов повреждены. Осталась лишь одна линия электропередач вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях", — сказал Гросси.

В настоящее время ЗАЭС подключена только к одной внешней линии на 750 кВ. Это делает станцию уязвимой, ведь в случае повреждения придется запускать аварийные дизель-генераторы. Их возможности ограничены запасами горючего и временем работы, что создает риск начала плавления ядерного топлива, а следовательно и опасность начала ядерной катастрофы.

До российской оккупации в 2022 году ЗАЭС имела четыре основные линии электропередачи и три резервных. Как пояснили в "Энергоатоме", после системных обстрелов и вмешательства "специалистов" "Росатома" станция фактически доведена до состояния критической деградации.

