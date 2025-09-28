Взрывы в Украине 28 сентября: где Россия атаковала дронами и ракетами

В ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Киеве, Запорожье и Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили о сбитии части вражеских целей, однако известно о серьезных разрушениях и пожарах.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в столице была объявлена в 01:16. Уже через несколько минут раздались первые взрывы. Обломки беспилотников зафиксировали по меньшей мере в четырех районах: Соломенском, Днепровском, Святошинском и Голосеевском.

В Соломенском районе обломки попали в крышу жилой пятиэтажки, часть дома разрушена. В Дарницком вспыхнул пожар в киоске, а в Святошинском и Днепровском обломках повредили нежилые здания. В Голосеевском районе пострадал частный дом.

По данным КМВА, по меньшей мере пять человек получили ранения, их госпитализировали. Около 04:00 ПВО отразило еще одну волну дронов, а после 06:00 в городе снова раздались взрывы из-за атаки крылатых ракет.

Утром российские войска повторно обстреляли Запорожье. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, основной целью врага была критическая инфраструктура.

Взрывной волной повреждено здание образовательного учреждения. В многоэтажном жилом доме возник пожар, огонь охватил несколько квартир. Повреждены также производственные помещения одного из предприятий.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области во время ночных тревог, которые начались в 02:26 и 05:37, жители слышали серию взрывов. Начальник ОВА Сергей Тюрин сообщил, что это была работа сил ПВО, уничтожавших враждебные цели. В 06:20 Воздушные силы зафиксировали движение крылатых ракет в направлении Староконстантинова и Деражни. Информация о последствиях уточняется.

Также взрывы фиксировались в Сумах и Черниговской области.

