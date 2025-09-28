Зеленский заявил о реальной позиции Москвы: что хочет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку России, продолжавшуюся более 12 часов и включавшую использование сотен беспилотников и десятков ракет. По его словам, такие действия Кремля свидетельствуют об истинных намерениях Москвы, а именно продолжать войну и террор против мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщил Зеленский, в ночь на 28 сентября Россия атаковала около 500 ударов дронами и более 40 ракетными комплексами, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами". Основными направлениями атак стали Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина и Одесщина. Среди обстрелянных объектов были предприятия по производству хлеба, завод автомобильной резины, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что атака стала сигналом Путина после завершения Генассамблеи ООН. По словам президента, Кремль показывает, что не хочет заканчивать войну в Украине.

"Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит наносить ответные удары, чтобы лишить Россию ресурсов для войны и заставить ее к дипломатии. Зеленский призвал международных партнеров к решительным действиям, в частности, к усилению санкционного давления и отказу от российского импорта.

"Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки"", — добавил президент.

