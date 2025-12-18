logo_ukra

BTC/USD

87272

ETH/USD

2852.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про несправедливий компроміс: що пропонує США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про несправедливий компроміс: що пропонує США

Володимир Зеленський назвав несправедливим запропонований США компроміс щодо Запорізької АЕС.

18 грудня 2025, 10:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський публічно розкритикував запропонований США "компромісний" варіант врегулювання питання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявивши, що така модель є несправедливою та не відповідає ні українському суверенітету, ні вимогам безпеки. 

Зеленський заявив про несправедливий компроміс: що пропонує США

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що у межах переговорів з США порушували питання ЗАЕС як одного з найбільш чутливих пунктів. За словами президента, американська сторона запропонувала варіант, за яким станція мала б працювати та перебувати під умовним розподіленим управлінням.

"Серед сенсативних питань є питання Донбасу, грошей та Запорізька атомна станція. Це наша станція. Рускіє вважають, що це їх станція, бо вони її  окупували. Вони не визнають ні правила, ні право. США запропонували "компроміс", як вони вважають, що станція повинна працювати і в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох. Я їм сказав, що це не справедливо", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, проблема Запорізької АЕС значно ширша, ніж питання електроенергії або фінансових розрахунків. Станція досі залишається мілітаризованою, що створює пряму загрозу ядерній безпеці не лише для України, а й для всієї Європи.

Як пояснив президент існує ряд інших питань щодо ЗАЕС, зокрема присутність російських військових на території АЕС, відсутність повноцінного та безпечного доступу до об’єкта, проблеми з електропостачанням і водою, умови роботи та проживання українського персоналу та відсутність гарантій демілітаризації станції.

"Питань більше, ніж відповідей", — підсумував Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на проблему зруйнованої дамби, від якої напряму залежить функціонування ЗАЕС. За його словами, досі немає відповіді на питання, хто фінансуватиме відбудову об’єкта, підірваного російськими військами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін дав сигнал щодо мирного плану Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини