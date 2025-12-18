Зеленський заявив про несправедливий компроміс: що пропонує США

Президент України Володимир Зеленський публічно розкритикував запропонований США "компромісний" варіант врегулювання питання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявивши, що така модель є несправедливою та не відповідає ні українському суверенітету, ні вимогам безпеки.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що у межах переговорів з США порушували питання ЗАЕС як одного з найбільш чутливих пунктів. За словами президента, американська сторона запропонувала варіант, за яким станція мала б працювати та перебувати під умовним розподіленим управлінням.

"Серед сенсативних питань є питання Донбасу, грошей та Запорізька атомна станція. Це наша станція. Рускіє вважають, що це їх станція, бо вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право. США запропонували "компроміс", як вони вважають, що станція повинна працювати і в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох. Я їм сказав, що це не справедливо", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, проблема Запорізької АЕС значно ширша, ніж питання електроенергії або фінансових розрахунків. Станція досі залишається мілітаризованою, що створює пряму загрозу ядерній безпеці не лише для України, а й для всієї Європи.

Як пояснив президент існує ряд інших питань щодо ЗАЕС, зокрема присутність російських військових на території АЕС, відсутність повноцінного та безпечного доступу до об’єкта, проблеми з електропостачанням і водою, умови роботи та проживання українського персоналу та відсутність гарантій демілітаризації станції.

"Питань більше, ніж відповідей", — підсумував Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на проблему зруйнованої дамби, від якої напряму залежить функціонування ЗАЕС. За його словами, досі немає відповіді на питання, хто фінансуватиме відбудову об’єкта, підірваного російськими військами.

