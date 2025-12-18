Путін дав сигнал щодо мирного плану Трампа: на Заході розкрили справжні плани Кремля

Російський диктатор Володимир Путін знову підтвердив прихильність максималістським цілям у війні проти України, поєднуючи риторику про "дипломатію" з прямими погрозами подальшої військової ескалації. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), який розцінив останні заяви Кремля як чіткий сигнал Заходу та Києву, що Москва не готова до компромісного миру.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пишуть аналітики SW, Путін під час виступу на розширеній колегії Міністерства оборони РФ 17 грудня, заявив, що Росія "безумовно досягне" цілей так званої "СВО". Формально він наголосив на бажанні усунути "першопричини" конфлікту дипломатичним шляхом, однак паралельно дав зрозуміти, що якщо переговори не відповідатимуть інтересам Кремля, Москва продовжить війну військовими засобами, зокрема заради "звільнення історичних земель".

Аналітики ISW зазначають, що термін "першопричини" давно використовується Кремлем як завуальоване означення початкових вимог Путіна, зокрема демілітаризації України, зміни її політичного керівництва та встановлення проросійського режиму. Подібні тези повторив і депутат Держдуми Андрій Колесник, фактично підтвердивши, що Москва не відмовилася від початкового сценарію війни.

Окрему увагу в ISW звертають на територіальні претензії Кремля. Путін знову говорив про "історичні російські землі", до яких у російській пропаганді зараховують не лише окуповані області, а й Одесу та так звану "Новоросію". За оцінкою аналітиків, це означає готовність Росії продовжувати наступ навіть після можливого припинення вогню.

"Заяви Путіна та інших кремлівських чиновників чітко свідчать про те, що Путін не має наміру відмовлятися від своїх максималістських цілей в Україні та прагнутиме їх досягти після будь-якого призупинення бойових дій на умовах, що не відповідають цим цілям. Неодноразові заяви Кремля, що суперечать елементам 28-пунктового плану, ставлять під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цю рамкову угоду та демонструють, наскільки важливою буде надійна гарантія безпеки України для довговічності будь-якої угоди", — підсумовують в Інституті вивчення війни.

