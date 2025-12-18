Путин дал сигнал относительно мирного плана Трампа: на Западе раскрыли настоящие планы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин снова подтвердил приверженность максималистским целям в войне против Украины, совмещая риторику о "дипломатии" с прямыми угрозами дальнейшей военной эскалации. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW), расценившего последние заявления Кремля как четкий сигнал Западу и Киеву, что Москва не готова к компромиссному миру.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишут аналитики SW, Путин во время выступления на расширенной коллегии Министерства обороны РФ 17 декабря заявил, что Россия "безусловно достигнет" целей так называемой "СВО". Формально он отметил желание устранить "первопричины" конфликта по дипломатическому пути, однако параллельно дал понять, что если переговоры не будут отвечать интересам Кремля, Москва продолжит войну военными средствами, в частности ради "освобождения исторических земель".

Аналитики ISW отмечают, что термин "первопричины" давно используется Кремлем как завуалированное определение начальных требований Путина, в частности, демилитаризации Украины, изменения ее политического руководства и установления пророссийского режима. Подобные тезисы повторил депутат Госдумы Андрей Колесник, фактически подтвердив, что Москва не отказалась от первоначального сценария войны.

Отдельное внимание в ISW обращают на территориальные претензии Кремля. Путин снова говорил об "исторических русских землях", к которым в российской пропаганде относят не только оккупированные области, но и Одессу и так называемую "Новороссию". По оценке аналитиков это означает готовность России продолжать наступление даже после возможного прекращения огня.

"Заявления Путина и других кремлевских чиновников четко свидетельствуют о том, что Путин не намерен отказываться от своих максималистских целей в Украине и будет стремиться их достичь после какой-либо приостановки боевых действий на условиях, не отвечающих этим целям. Неоднократные заявления Кремля, противоречащие элементам 28 пунктам мирного плана, ставят под сомнение рамочное соглашение и демонстрируют, насколько важна надежная гарантия безопасности Украины для долговечности любого соглашения", — заключают в Институте изучения войны.

