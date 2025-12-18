Зеленский заявил о несправедливом компромиссе: что предлагает США

Президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал предложенный США "компромиссный" вариант урегулирования вопроса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявив, что такая модель несправедлива и не отвечает ни украинскому суверенитету, ни требованиям безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В ходе общения с журналистами Зеленский подтвердил, что в рамках переговоров с США поднимались вопросы ЗАЭС как одного из наиболее чувствительных пунктов. По словам президента, американская сторона предложила вариант, по которому станция должна работать и находиться под условным распределенным управлением.

"Среди сенсативных вопросов есть вопросы Донбасса, денег и Запорожская атомная станция. Это наша станция. Русские считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. США предложили "компромисс", как они считают, что станция должна работать и в каких-то пропорциях делить эту станцию ​​на троих. Я им сказал, что это не справедливо", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, проблема Запорожской АЭС значительно шире вопроса электроэнергии или финансовых расчетов. Станция до сих пор остается милитаризованной, что создает прямую угрозу ядерной безопасности не только Украине, но и всей Европе.

Как пояснил президент, существует ряд других вопросов по ЗАЭС, в частности присутствие российских военных на территории АЭС, отсутствие полноценного и безопасного доступа к объекту, проблемы с электроснабжением и водой, условия работы и проживания украинского персонала и отсутствие гарантий демилитаризации станции.

"Вопросов больше, чем ответов", — подытожил Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на проблему разрушенной дамбы, от которой напрямую зависит функционирование ЗАЭС. По его словам, до сих пор нет ответа на вопрос, кто будет финансировать восстановление объекта, взорванного российскими войсками.

