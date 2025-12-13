logo_ukra

BTC/USD

90198

ETH/USD

3112.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України — станція працювала на генераторах понад годину
commentss НОВИНИ Всі новини

Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України — станція працювала на генераторах понад годину

Це вже 12-й блекаут на захопленій окупантами станції — енергетики попереджають про небезпеку для ядерної безпеки.

13 грудня 2025, 20:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У ніч проти 13 грудня 2025 року російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару була тимчасово відключена від української енергосистеми Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться під контролем російських окупантів. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє "24 канал". 

Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України — станція працювала на генераторах понад годину

Внаслідок нічної атаки РФ ЗАЕС втратила підключення до української енергосистеми

За його словами, станція понад годину працювала на дизельних генераторах, які використовуються для забезпечення її внутрішніх потреб, зокрема — охолодження ядерних реакторів. Зайченко наголосив: енергопостачання було відновлено, але сам факт такого режиму роботи викликає серйозне занепокоєння.

"Це вже дванадцятий блекаут на ЗАЕС з моменту її захоплення. Найдовший період роботи на генераторах тривав понад 40 днів", — заявив очільник "Укренерго". Він також підкреслив, що подібна практика є неприйнятною з точки зору безпечної експлуатації ядерних установок.

Нагадаємо, Запорізька АЕС залишається однією з найнебезпечніших точок на мапі енергетичної стабільності України та Європи. Попри окупацію, українська сторона продовжує забезпечувати її критичними ресурсами, аби уникнути катастрофи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Одещині повністю знеструмлено електростанції, а запровадження середніх та малих енергоустановок могло полегшити наслідки блекауту, вважає нардеп Володимир Ар'єв. 

Крім того, ми писаличому в регіонах України велика різниця у відключеннях світла, і що можна виправити в сьогоднішніх реаліях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини