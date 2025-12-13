Запорізька АЕС знову відключена від енергосистеми України — станція працювала на генераторах понад годину

У ніч проти 13 грудня 2025 року російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару була тимчасово відключена від української енергосистеми Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться під контролем російських окупантів. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє "24 канал".

Внаслідок нічної атаки РФ ЗАЕС втратила підключення до української енергосистеми

За його словами, станція понад годину працювала на дизельних генераторах, які використовуються для забезпечення її внутрішніх потреб, зокрема — охолодження ядерних реакторів. Зайченко наголосив: енергопостачання було відновлено, але сам факт такого режиму роботи викликає серйозне занепокоєння.

"Це вже дванадцятий блекаут на ЗАЕС з моменту її захоплення. Найдовший період роботи на генераторах тривав понад 40 днів", — заявив очільник "Укренерго". Він також підкреслив, що подібна практика є неприйнятною з точки зору безпечної експлуатації ядерних установок.

Нагадаємо, Запорізька АЕС залишається однією з найнебезпечніших точок на мапі енергетичної стабільності України та Європи. Попри окупацію, українська сторона продовжує забезпечувати її критичними ресурсами, аби уникнути катастрофи.

