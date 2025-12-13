Чому у регіонах України величезна різниця у відключеннях світла: чи можна виправити ситуацію

Росія продовжує вести війну з цивільним населенням, знищуючи енергосистему Україні, підтвердженням чого стала масована атака ворога по низці областей 13 грудня. В Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Проте, тотального блекауту по всій країні немає. Більше того, є регіони, де світло останні дні практично не вимикають. В той час, як інші, зокрема, Сумщина, Харківщина практично знаходяться без світла. Чому в регіонах України велика різниця у відключеннях світла? І чи можна це виправити в сьогоднішніх реаліях? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Три компоненти безпосередньо впливають на графіки відключення електроенергії

Голова Союзу споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко одразу уточнив, що Сумщина справді по 16-18 годин без світла, а на Харківщині світло практично не відключають. Бо це прифронтовий регіон і у Харкові така ситуація усі чотири роки великої війни.

Водночас експерт зазначив, що Полтавська область, хоч вона не прифронтова, має величезні проблеми з електроенергією. Після того, як було розбито Кременчуцьку ТЕС і були влучання у генерацію – це все призвело до того, що в області по 16-18 годин немає світла.

"Велика різниця у регіонах із графіками відключення світла, по-перше, пов'язана з неможливістю передати електроенергію в той чи інший регіон. По-друге, це пов'язано з наявністю самої генерації у регіонах. І, по-третє, це пов'язано з профіцитом чи дефіцитом електроенергії у регіонах, тобто із кінцевим споживанням. Можна взяти, як приклад, Київ. Столиця на 70% — профіцитне місто. Тобто йому потрібно 70% електроенергії десь знайти. Доставляється вона із Рівненської АЕС через київську підстанцію, а ось її вже неодноразово розбивали. Саме тому ситуація виглядає так, що ми не можемо передати електроенергію, і Київ виглядає дефіцитним містом. Як тільки підстанцію трохи відремонтували, одразу електроенергії побільшало, тому що Рівненська АЕС має можливість передавати цю електроенергію до Києва", – зазначив Олег Попенко.

За його словами, є області, які є профіцитними і в яких достатньо електроенергії для передачі. Вони мають внутрішню генерацію. Їх обмежують у споживанні електроенергії, але не так глобально.

"Як приклад, у тих же Кіровоградської та Черкаської областей графіки щадні та відключення не більше 6-8 годин. Подібна ситуація і на Заході України, де є власна генерація, є атомні станції, є можливість імпорту електроенергії і все це дозволяє зробити там графіки відключення світла більш-менш нормальними, але знову ж таки на ті 6-8 годин. Тобто є три компоненти, які безпосередньо впливають на графіки відключення електроенергії. Перше – це наявність самої генерації у регіоні. Друге – можливість передачі цієї генерації. І третє – кількість абонентів, тобто профіцитний або дефіцитом регіон. Та й додаємо сюди можливість імпорту в той чи інший регіон. Ось чому така у регіонах велика різниця у відключення світла", – зазначив експерт.

Він додає, що фактично до сьогоднішнього прильоту той же Херсон практично не відключали від електроенергії. Хоча Херсон не має власної генерації, ТЕЦ у них повністю розбита.

"Ось зараз повністю вирубали Херсон, Миколаїв, Одесу. Бо туди передати електроенергію фізично не можливо. Розбито всі тягові підстанції. І всі ці регіони знеструмлені. І коли там буде електроенергія – ніхто точно сказати не зможе. Це величезна проблема і відновлення може піти від кількох днів за кілька місяців. І все це безпосередньо впливатиме на графіки відключення світла у регіонах", – підсумував Олег Попенко.

РФ використовує всім відому тактику

Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев зазначив, що електрична енергія передається дротами. Наразі людство не винайшло інший спосіб передачі електроенергії.

"Для того, щоб передати електроенергію на велику відстань, потрібна так звана високовольтна лінія електропередач. Тобто, потрібно ту електроенергію, яка генерується на якійсь станції (теплові гідроелектростанції, атомні електростанції), підняти в напрузі, причому напругу потрібно підняти в декілька тисяч разів. Для цього потрібні трансформаторні станції. Якщо передавати напругу в межах 220 В, то її можна передавати лише на невеликі відстані в межах кількох кілометрів. Проблема у нашій енергосистемі полягає у тому, що станції, які генерують електричну енергію, достатньо далеко розташовані від прикордонних районів України, які межують з РФ. Тому передати туди електроенергію звісно можна, але для цього потрібно, щоб у тій же Чернігівській, Сумській областях працювали станції, які там функціонували раніше. Якщо у цих областях вибито всю генерацію і не справляються електричні станції, то електроенергію потрібно передавати. Але, якщо ми спробуємо із західної України передати в північну її частину електроенергію, то вона просто не дійде. Тому що чверть з неї втратиться по дорозі. Наразі енергетики обмежені, по-перше, потужністю генерації, а, по-друге, потужністю передачі ось цими високовольтними лініями. І, по-третє, потужністю розподілу лініями вже меншої напруги, які доносять цю електроенергію до споживачів", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він додає, плюс у цьому нам дуже "допомагає" РФ, б'ючи по ключових об'єктах, як генерації, так і передачі, так і розподілу. І зараз Укренерго і обленерго обмежені у можливості не лише розподілу електроенергії, а й у передачі її по всій Україні, тому що пошкоджені станції. Тому там, де збережені лінії електропередач, де збережені трансформаторні підстанції, там більше можливості, як і там, де менше споживання, там більше можливості, а там, де більше споживання і, де пошкоджені лінії електропередач, надзвичайно складна ситуація.

"РФ реалізує всім відому тактику. Вона полягає у двох речах. Перша: РФ намагається рушити цілісність об'єднаної енергосистеми по Дніпру. Тому що через Дніпро йдуть лінії електропередач. От, якщо ці лінії електропередач зруйнувати, то тоді промислове лівобережжя, зокрема Дніпропетровська область, залишиться без можливості забезпечення власної потреби. Тому що ті теплові електростанції, які розташовані по Дніпру, вони суттєво пошкоджені. Тому що теплові і гідроелектростанції захистити інженерним шляхом практично неможливо. Скільки бетонних арок не став, захистити величезний тепловий об'єкт, який площею з футбольне поле із заввишки в п'ятиповерховий будинок, неможливо. Особливо від ракет. Друге завдання у РФ: відокремити від об'єднаної енергосистеми прикордонні, прифронтові регіони. Особливо ті регіони, функціонування яких залежало від однієї чи двох електростанцій. Для прикладу, функціонування всієї Чернігівської області залежало від однієї електростанції, яка розташована у Чернігові. Її було виведено з ладу і досі весь Чернігів сидить на трьох-чотирьох чергах відключення електроенергії. Чернігівчани першими перейшли на ці самі обмеження. І так живуть вже третій місяць поспіль. Це сталося, тому що ліній електропередач, які з'єднують Чернігів з іншою територією України – обмаль. Їх не вистачає для того, щоб туди щось передати, навіть, якщо б була електроенергія в іншому місці. Обмежена пропускна здатність ліній. Тому й виходить, що в тих регіонах, які ближче розташовані до кордону з РФ і в яких немає власної генерації, і в яких зберігається високе споживання – електроенергії не вистачає. А в тих регіонах, які розташовані, умовно, ближче до західного кордону, хоча й там є проблеми, там, звісно ситуація краще", – прокоментував Геннадій Рябцев.

Підсумовуючи експерт зазначив, що наразі відключення світла в різних регіонах з різним графіком і це не про справедливість, а про те, що саме так побудовані дроти і неможливо у короткі терміни протягнути нову високовольтну лінію електропередач. І другий момент – Росія це прекрасно розуміє і б'є у ключові точки, які з'єднують підсистеми регіонів всередині цієї великої системи.

