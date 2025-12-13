Почему в регионах Украины огромная разница в отключениях света: можно ли исправить ситуацию

Россия продолжает вести войну с гражданским населением, уничтожая энергосистему Украины, подтверждением чего стала массированная атака врага по ряду областей 13 декабря. В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Тем не менее, тотального блекаута по всей стране нет. Более того, есть регионы, где свет в последние дни практически не выключают. В то время как другие, в частности, Сумщина, Харьковщина практически находятся без света. Почему в регионах Украины большая разница в отключениях света? И можно ли это исправить в сегодняшних реалиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Три компонента напрямую влияют на графики отключения электроэнергии

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко сразу уточнил, что Сумщина действительно по 16-18 часов без света, а в Харьковской области свет практически не отключают. Потому как это прифронтовой регион и в Харькове такая ситуация все четыре года большой войны.

В то же время эксперт отметил, что Полтавская область, хотя она не прифронтовая, имеет огромные проблемы с электроэнергией. После того, как была разбита Кременчугская ТЭС и были попадания в генерацию – это всё привело к тому, что в области по 16-18 часов нет света.

"Большая разница в регионах с графиками отключения света, во-первых, связана с невозможностью передать электроэнергию в тот или иной регион. Во-вторых, это связано с наличием самой генерации в регионах. И, в-третьих, это связано с профицитом или дефицитом электроэнергии в регионах, то есть с конечным потреблением. Можно взять, как пример, Киев. Столица на 70% профицитный город. То есть ему нужно 70% электроэнергии где-то найти. Доставляется она из Ровенской АЭС через киевскую подстанцию, а вот её уже неоднократно разбивали. Именно поэтому ситуация выглядит так, что мы не можем передать электроэнергию и Киев выглядит дефицитным городом. Как только подстанцию немного отремонтировали, сразу электроэнергии стало больше, потому что Ровенская АЭС имеет возможность передавать эту электроэнергию в Киев", – отметил Олег Попенко.

По его словам, есть области, которые профицитные и в которых достаточно электроэнергии для передачи. У них есть внутренняя генерация. Их ограничивают в потреблении электроэнергии, но не так глобально.

"Как пример, у тех же Кировоградской и Черкасской областей графики щадящие и отключения не больше 6-8 часов. Подобная ситуация и на Западе Украины, где есть собственная генерация, есть атомные станции, есть возможность импорта электроэнергии и всё это позволяет сделать там графики отключения света более-менее нормальными, но, опять же, на те 6-8 часов. То есть, есть три компонента, которые напрямую влияют на графики отключения электроэнергии. Первое – это наличие самой генерации в регионе. Второе – возможность передачи этой генерации. И третье – количество абонентов, то есть профицитный, либо дефицитом регион. Ну и добавляем сюда возможность импорта в тот или иной регион. Вот почему такая в регионах большая разница в отключение света", – отметил эксперт.

Он добавляет, что фактически до сегодняшнего прилёта тот же Херсоне практически не отключали от электроэнергии. Хотя у Херсона нет собственной генерации, ТЭЦ у них полностью разбита.

"Вот сейчас полностью вырубили Херсон, Николаев, Одессу. Потому что туда передать электроэнергию физически невозможно. Разбиты все тяговые подстанции. И все эти регионы обесточены. И, когда там будет электроэнергия – никто точно сказать не сможет. Это огромная проблема и на восстановление может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. И всё это напрямую будет влиять на графики отключения света в регионах", – подытожил Олег Попенко.

РФ использует всем известную тактику

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что электрическая энергия передается проводами. Пока человечество не изобрело другой способ передачи электроэнергии.

"Для того, чтобы передать электроэнергию на большое расстояние, нужна так называемая высоковольтная линия электропередач. То есть, нужно ту электроэнергию, которая генерируется на какой-то станции (тепловые гидроэлектростанции, атомные электростанции), поднять в напряжении, причем напряжение нужно поднять в несколько тысяч раз. Для этого требуются трансформаторные станции. Если передавать напряжение в пределах 220 В, то его можно передавать только на небольшие расстояния в пределах нескольких километров. Проблема в нашей энергосистеме состоит в том, что станции, генерирующие электрическую энергию, достаточно далеко расположены от приграничных районов Украины, граничащих с РФ. Поэтому передать туда электроэнергию, конечно, можно, но для этого нужно, чтобы в той же Черниговской, Сумской областях работали станции, которые там функционировали раньше. Если в этих областях выбита вся генерация и не справляются электрические станции, то электроэнергию нужно передавать. Но, если мы попытаемся из западной Украины передать в северную ее часть электроэнергию, то она просто не дойдет. Потому что четверть из нее потеряется по дороге. В настоящее время энергетики ограничены, во-первых, мощностью генерации, а, во-вторых, мощностью передачи этими высоковольтными линиями. И, в-третьих, мощностью распределения линиями уже меньшего напряжения, которые доносят эту электроэнергию потребителям", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он добавляет, плюс в этом нам очень "помогает" РФ, ударяя по ключевым объектам, как генерации, так и передачи, так и распределения. И сейчас Укрэнерго и облэнерго ограничены в возможности не только распределения электроэнергии, но и передачи ее по всей Украине, потому что повреждены станции. Поэтому там, где сохранены линии электропередач, где сохранены трансформаторные подстанции, там больше возможностей, как и там, где меньше потребления, там больше возможностей, а там, где больше потребления и где повреждены линии электропередач, чрезвычайно сложная ситуация.

"РФ реализует всем известную тактику. Она состоит из двух вещей. Первая: РФ пытается нарушить цельность объединенной энергосистемы по Днепру. Потому что через Днепр идут линии электропередачи. Вот, если эти линии электропередач разрушить, то тогда промышленное левобережье, в частности Днепропетровская область, останется без возможности обеспечения собственной потребности. Потому что те тепловые электростанции, которые расположены по Днепру, существенно повреждены. Потому что тепловые и гидроэлектростанции защитить инженерным путём практически невозможно. Сколько бетонных арок не ставь, защитить огромный тепловой объект, который площадью с футбольное поле и высотой в пятиэтажный дом, невозможно. Особенно от ракет. Вторая задача в РФ: отделить от объединенной энергосистемы приграничные, прифронтовые регионы. Особенно те регионы, функционирование которых зависело от одной или двух электростанций. Например, функционирование всей Черниговской области зависело от одной электростанции, расположенной в Чернигове. Она была выведена из строя и до сих пор весь Чернигов сидит на трех-четырех очередях отключения электроэнергии. Черниговчане первыми перешли на эти же ограничения. И так живут уже третий месяц. Это произошло потому, что линий электропередач, соединяющих Чернигов с другой территорией Украины – мало. Их не хватает для того, чтобы туда что-то передать, даже если бы была электроэнергия в другом месте. Ограниченная пропускная способность линий. Потому и выходит, что в тех регионах, которые ближе расположены к границе с РФ и в которых нет собственной генерации, и в которых сохраняется высокое потребление – электроэнергии не хватает. А в тех регионах, которые расположены, условно, ближе к западной границе, хотя и там есть проблемы, там, конечно, ситуация лучше", – прокомментировал Геннадий Рябцев.

Подытоживая, эксперт отметил, что отключение света в разных регионах с разным графиком и это не о справедливости, а о том, что именно так построены провода и невозможно в короткие сроки протянуть новую высоковольтную линию электропередач. И второй момент – Россия прекрасно понимает и бьет в ключевые точки, которые соединяют подсистемы регионов внутри этой большой системы.

