Запорожская АЭС снова отключена от энергосистемы Украины — станция работала на генераторах больше часа

В ночь на 13 декабря 2025 года российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате удара была временно отключена от украинской энергосистемы Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает "24 канал".

В результате ночной атаки РФ ЗАЭС потеряла подключение к украинской энергосистеме

По его словам, станция более часа работала на дизельных генераторах, которые используются для обеспечения ее внутренних потребностей, в частности охлаждения ядерных реакторов. Зайченко подчеркнул: энергоснабжение было возобновлено, но сам факт такого режима работы вызывает серьезную обеспокоенность.

"Это уже двенадцатый блекаут на ЗАЭС с момента его захвата. Самый длительный период работы на генераторах длился более 40 дней", — заявил глава "Укрэнерго". Он также подчеркнул, что подобная практика неприемлема с точки зрения безопасной эксплуатации ядерных установок.

Напомним, Запорожская АЭС остается одной из самых опасных точек на карте энергетической стабильности Украины и Европы. Несмотря на оккупацию, украинская сторона продолжает снабжать ее критическими ресурсами, чтобы избежать катастрофы.

