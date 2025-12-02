Зеленський заявив про готовність до складних рішень для закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до складних рішень для закінчення війни.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Водночас він сподівається, що майбутнє України не вирішуватиметься без неї. Про це глава держави заявив, перебуваючи з візитом в Ірландії.

"Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо й відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє", — зазначив Зеленський.

Президент також озвучив найчутливіші речі та найскладніші питання у переговорах. Вони, зокрема, стосуються територій, заморожених активів та гарантій безпеки.

"Я не можу говорити від імені європейських лідерів про заморожені гроші у Європі. Я можу лише поділитися своїм баченням, а вони можуть мене підтримати. І про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також деяких інших лідерів. Це одна з тем Коаліції охочих. Ми над цим працюємо", — сказав Зеленський.

За словами президента, команди продовжуватимуть працювати над цими питаннями.

