Зеленский заявил о готовности к сложным решениям для окончания войны

По словам президента Владимира Зеленского, простых решений по окончанию войны в Украине не будет

2 декабря 2025, 21:30
Автор:
Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сложным решениям для окончания войны.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В то же время, он надеется, что будущее Украины не будет решаться без нее. Об этом глава государства заявил, находясь с визитом в Ирландии.

"Простых решений по окончаню войны не будет. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, с кем сталкиваемся. Вопрос не в сложности принятия решений. Я способен принимать их. Важно, чтобы все было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем", – отметил Зеленский.

Президент также озвучил чувствительные вещи и сложные вопросы в переговорах. Они, в частности, относятся к территориям, замороженным активам и гарантиям безопасности.

"Я не могу говорить от имени европейских лидеров о замороженных деньгах в Европе. Я могу только поделиться своим видением, а они могут меня поддержать. И о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы, а также на некоторых других лидеров. Это одна из тем Коалиции желающих. Мы над этим работаем", – сказал Зеленский.

По словам президента, команды будут продолжать работу над этими вопросами.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать сигналов от США после встречи представителей Вашингтона с российской стороной. По его словам, американская делегация должна отчитаться сразу после переговоров.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана по завершению войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17110
