Зеленский заявил о готовности к сложным решениям для окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сложным решениям для окончания войны.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В то же время, он надеется, что будущее Украины не будет решаться без нее. Об этом глава государства заявил, находясь с визитом в Ирландии.

"Простых решений по окончаню войны не будет. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, с кем сталкиваемся. Вопрос не в сложности принятия решений. Я способен принимать их. Важно, чтобы все было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем", – отметил Зеленский.

Президент также озвучил чувствительные вещи и сложные вопросы в переговорах. Они, в частности, относятся к территориям, замороженным активам и гарантиям безопасности.

"Я не могу говорить от имени европейских лидеров о замороженных деньгах в Европе. Я могу только поделиться своим видением, а они могут меня поддержать. И о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы, а также на некоторых других лидеров. Это одна из тем Коалиции желающих. Мы над этим работаем", – сказал Зеленский.

По словам президента, команды будут продолжать работу над этими вопросами.

