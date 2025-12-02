Делегація США у Путіна: Зеленський заявив, на які кроки готовий піти швидко

В мережі інтернет поширюється інформація, що американські перемовники після зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Зеленський зазначив, що уже розмовляв із Віткоффом та іншими членами команди президента Дональда Трампа вчора, 1 грудня. При цьому в Києві очікують на результат в американо-російських переговорах, пише видання “РБК-Україна”.

Президент України заявив, що буде реагувати відповідно до сьогоднішніх результатів.

“Якщо я буду відчувати, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні, але я не впевнений, що вони днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора", — зауважив Зеленський.

За його словами, Україна чекатиме на сигнали від США після зустрічі з російською стороною. Зеленський пояснив, що американська делегація має відзвітувати одразу після переговорів.

"Передусім, буде зустріч американської делегації в Росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні та наступні кроки", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна "отримує ті чи інші сигнали" — і якщо вони спрацюють, то зустріч з американською делегацією можлива дуже швидко.

“На якому рівні ми подивимося, залежить знову-таки від сигналів", — уточнив Зеленський.

Він зазначив, що цей рівень буде вищим, якщо сигнали даватимуть можливість прийняття глобальних, але швидких рішень.

"Якщо все це ще діалог, бо, знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй світу. Хто нам допомагає, хто, на жаль, ні. Гинуть суто українці", — зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що діалоги можна продовжувати, але, підкреслив він, потрібен результат.

"Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимум, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов", — заявив він.

