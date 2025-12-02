Делегация США у Путина: Зеленский заявил, на какие шаги готов пойти быстро

В интернете распространяется информация, что американские переговорщики после встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский отметил, что уже разговаривал с Уиткоффом и другими членами команды президента Дональда Трампа вчера, 1 декабря. При этом в Киеве ожидают результата в американо-российских переговорах, пишет издание “РБК-Украина”.

Президент Украины заявил, что будет реагировать в соответствии с сегодняшними результатами.

"Если я буду чувствовать, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто слова, мы готовы встретиться и мы очень рады были бы принять его в Украину, но я не уверен, что они на днях готовы приехать, но кто знает. Я хочу подождать до сегодняшнего вечера", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина будет ждать сигналов от США после встречи с российской стороной. Зеленский объяснил, что американская делегация должна отчитаться сразу после переговоров.

"Прежде всего, будет встреча американской делегации в России. Мы будем ждать ответные от них сигналы. Они хотят отчитываться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, какие они будут, зависят будущие и последующие шаги", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина "получает те или иные сигналы" – и если они сработают, то встреча с американской делегацией возможна очень быстро.

"На каком уровне мы посмотрим, зависит опять-таки от сигналов", – уточнил Зеленский.

Он отметил, что этот уровень будет выше, если сигналы будут давать возможность принятия глобальных, но быстрых решений.

"Если все это еще диалог, потому что, знаете, диалога очень много, а нужны результаты. Каждый день гибнут наши люди. При всем уважении ко всем нациям мира. Кто нам помогает, кто, к сожалению, нет. Погибают сугубо украинцы", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что диалоги можно продолжать, но, подчеркнул он, нужен результат.

"Можно просто говорить, а можно все-таки достичь максимум, чтобы приблизить окончание войны. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров", — заявил он.

