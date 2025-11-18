logo_ukra

BTC/USD

91261

ETH/USD

3053.68

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про активізацію перемовин щодо закінчення війни: ЗМІ прогнозують його зустріч з Віткоффом
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про активізацію перемовин щодо закінчення війни: ЗМІ прогнозують його зустріч з Віткоффом

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі в Туреччині 19 листопада. Тим часом західні ЗМІ повідомили про ймовірні переговори українського лідера із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом

18 листопада 2025, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський 19 листопада відвідає Туреччину, де, за його словами, мають відбутися важливі зустрічі. 

Зеленський заявив про активізацію перемовин щодо закінчення війни: ЗМІ прогнозують його зустріч з Віткоффом

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Українська сторона готує активізацію переговорів. Про це президент повідомив у соцмережах. 

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", — зазначив Зеленський.

Водночас, за інформацією журналіста Reuters Ахмеда Рашида, до Туреччини також зібрався спецпредставник президента США Стів Віткофф, який має намір поговорити із українським президентом. 

"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", — написав журналіст у мережі Х. 

Нагадаємо, як передавав портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський зазначив, що готує кілька необхідних законодавчих ініціатив та принципові швидкі рішення, які потрібні державі.

Видання "Коментарі" також писало, що директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що сприятливий момент для мирних переговорів між Україною та Росією, який існував у серпні, зараз втрачений. За його словами, нове "вікно можливостей" для цього може з’явитися у квітні, але за умови нормального проходження зимового періоду.

Як повідомляв портал "Коментарі", у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до 27 країн-членів ЄС йдеться про можливе завершення війни до кінця 2026 року. Однак, за словами експертів, це більше бюрократичне планування фінансів та бюджету, ніж особистий прогноз керівниці Єврокомісії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16931
Теги:

Новини

Всі новини