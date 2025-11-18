Зеленський заявив про активізацію перемовин щодо закінчення війни: ЗМІ прогнозують його зустріч з Віткоффом

Президент Володимир Зеленський 19 листопада відвідає Туреччину, де, за його словами, мають відбутися важливі зустрічі.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Українська сторона готує активізацію переговорів. Про це президент повідомив у соцмережах.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", — зазначив Зеленський.

Водночас, за інформацією журналіста Reuters Ахмеда Рашида, до Туреччини також зібрався спецпредставник президента США Стів Віткофф, який має намір поговорити із українським президентом.

"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", — написав журналіст у мережі Х.

