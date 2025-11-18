Фон дер Ляєн очікує на припинення війни у 2026 році: названо неочікувану причину

Прогнози щодо закінчення війни в Україні стають дедалі частішими: експерти припускають, що конфлікт може завершитися або перейти у фазу перемир’я вже у 2026 році. Таку думку в ефірі Еспресо висловив міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до 27 країн-членів ЄС йдеться про можливе завершення війни до кінця 2026 року. За словами Хотина, це більше бюрократичне планування фінансів та бюджету, ніж особиста прогноза керівниці Єврокомісії. Він також нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон неодноразово висловлювався про завершення конфлікту до кінця свого терміну — навесні 2027 року, що фактично знову вказує на 2026 рік.

Міжнародний редактор Радіо Свобода додав, що існує відчуття реальної можливості завершення війни вже наступного року або принаймні встановлення перемир’я. За його словами, це відчуття формувалося через комунікацію європейських партнерів із Білим домом та президентом Дональдом Трампом, який, ймовірно, не матиме терпіння чекати ще кілька років і докладе зусиль для врегулювання конфлікту до 2026 року. Європейські лідери, зокрема Макрон і фон дер Ляєн, за його словами, готові підтримати цей процес.

Хотин також підкреслив, що західні розвідки та аналітики раніше прогнозували, що Росія зможе вести війну до середини 2026 року. Він резюмував, що Україні потрібно буде пережити важку четверту воєнну зиму, яка може стати найскладнішою, після чого навесні можливе потужне прискорення мирного процесу.

