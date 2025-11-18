Атака РФ змусила Румунію піти на крайній крок: у Києві жорстко відреагували

У Румунії була проведена евакуація села Плауру, розташованого в повіті Тулча, на протилежному березі Дунаю та поряд із кордоном з Одеською областю України. Це сталося після того, як Росія здійснила атаку на судно, що перевозило зріджений газ, поблизу Ізмаїлу.

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на подію у соцмережах, підкресливши серйозність ситуації. Він зазначив, що удар Росії по СПГ-танкеру на Дунаї демонструє необхідність посилення міжнародного тиску на Москву для швидшого завершення війни в Україні.

За словами Сибіги, після атаки на судно зі зрідженим нафтовим газом в Одеській області Румунія змушена була евакуювати прикордонне село. Ця брутальна ескалація російського терору становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав. Події підтверджують, наскільки важливим є колективний тиск на Росію для припинення війни.

Крім Плауру, у Тулчі оголосили евакуацію ще одного села — Чаталхіой. Голова повітової ради Горія Теодореску повідомив, що евакуація тимчасово зачепить близько 100-150 осіб і триватиме до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що в ніч на 17 листопада російські сили атакували енергетичний об’єкт та порт на Одещині. Унаслідок обстрілів постраждали кілька цивільних суден, а також виникли пожежі, які рятувальники швидко ліквідували. Ці події знову нагадали про небезпеку ескалації, яку несе військова агресія РФ, і про важливість міжнародного реагування для захисту регіону.

