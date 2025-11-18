logo

BTC/USD

90362

ETH/USD

3022.7

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Атака РФ вынудила Румынию пойти на крайний шаг: в Киеве жестко отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака РФ вынудила Румынию пойти на крайний шаг: в Киеве жестко отреагировали

Румыния провела эвакуацию жителей населённых пунктов после инцидента на Дунае

18 ноября 2025, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Румынии была проведена эвакуация села Плаура, расположенного в уезде Тулча, на противоположном берегу Дуная и рядом с границей с Одесской областью Украины. Это произошло после того, как Россия совершила атаку на перевозившее сжиженный газ судно вблизи Измаила.

Атака РФ вынудила Румынию пойти на крайний шаг: в Киеве жестко отреагировали

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на событие в соцсетях, подчеркнув серьезность ситуации. Он отметил, что удар России по СПГ-танкеру на Дунае демонстрирует необходимость усиления международного давления на Москву для скорейшего завершения войны в Украине.

По словам Сибиги, после атаки на судно со сжиженным нефтяным газом в Одесской области Румыния вынуждена была эвакуировать пограничную деревню. Эта грубая эскалация российского террора представляет угрозу не только Украине, но и соседним государствам. События подтверждают, насколько важно коллективное давление на Россию для прекращения войны.

Кроме Плаура, в Тулче объявили эвакуацию еще одного села — Чаталхиой. Председатель уездного совета Гория Теодореску сообщил, что эвакуация временно заденет около 100-150 человек и будет продолжаться до стабилизации ситуации.

Напомним, что в ночь на 17 ноября российские силы атаковали энергетический объект и порт в Одесской области. В результате обстрелов пострадали несколько гражданских судов, а также возникли пожары, которые спасатели быстро ликвидировали. Эти события снова напомнили об опасности эскалации, которую несет военная агрессия РФ, и о важности международного реагирования для защиты региона.

Как уже писали "Комментарии", российский энергетический гигант "Газпром" приступил к разработке технической документации для перенаправления значительных объемов природного газа, ранее поставлявшегося в Европу, на китайский рынок. Как сообщает Financial Times, этот шаг является частью стратегического энергетического поворота России, после резкого сокращения поставок в ЕС ищет альтернативные рынки сбыта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости