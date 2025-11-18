Атака РФ вынудила Румынию пойти на крайний шаг: в Киеве жестко отреагировали

В Румынии была проведена эвакуация села Плаура, расположенного в уезде Тулча, на противоположном берегу Дуная и рядом с границей с Одесской областью Украины. Это произошло после того, как Россия совершила атаку на перевозившее сжиженный газ судно вблизи Измаила.

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на событие в соцсетях, подчеркнув серьезность ситуации. Он отметил, что удар России по СПГ-танкеру на Дунае демонстрирует необходимость усиления международного давления на Москву для скорейшего завершения войны в Украине.

По словам Сибиги, после атаки на судно со сжиженным нефтяным газом в Одесской области Румыния вынуждена была эвакуировать пограничную деревню. Эта грубая эскалация российского террора представляет угрозу не только Украине, но и соседним государствам. События подтверждают, насколько важно коллективное давление на Россию для прекращения войны.

Кроме Плаура, в Тулче объявили эвакуацию еще одного села — Чаталхиой. Председатель уездного совета Гория Теодореску сообщил, что эвакуация временно заденет около 100-150 человек и будет продолжаться до стабилизации ситуации.

Напомним, что в ночь на 17 ноября российские силы атаковали энергетический объект и порт в Одесской области. В результате обстрелов пострадали несколько гражданских судов, а также возникли пожары, которые спасатели быстро ликвидировали. Эти события снова напомнили об опасности эскалации, которую несет военная агрессия РФ, и о важности международного реагирования для защиты региона.

Как уже писали "Комментарии", российский энергетический гигант "Газпром" приступил к разработке технической документации для перенаправления значительных объемов природного газа, ранее поставлявшегося в Европу, на китайский рынок. Как сообщает Financial Times, этот шаг является частью стратегического энергетического поворота России, после резкого сокращения поставок в ЕС ищет альтернативные рынки сбыта.