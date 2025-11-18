Фон дер Ляен ожидает прекращения войны в 2026 году: названа неожиданная причина

Прогнозы по окончании войны в Украине становятся все чаще: эксперты предполагают, что конфликт может завершиться или перейти в фазу перемирия уже в 2026 году. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал международный редактор Радио Свобода Ростислав Хотин.

Он отметил, что в письме президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в 27 стран-членов ЕС говорится о возможном завершении войны до конца 2026 года. По словам Хотина, это большее бюрократическое планирование финансов и бюджета, чем личная прогноза руководительницы Еврокомиссии. Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о завершении конфликта до конца своего срока – весной 2027 года, что фактически снова указывает на 2026 год.

Международный редактор Радио Свобода добавил, что существует ощущение реальной возможности завершения войны уже в следующем году или, по крайней мере, установление перемирия. По его словам, это чувство формировалось из-за коммуникации европейских партнеров с Белым домом и президентом Дональдом Трампом, который, вероятно, не будет ждать еще несколько лет и приложит усилия для урегулирования конфликта до 2026 года. Европейские лидеры, в частности, Макрон и фон дер Ляен, по его словам, готовы поддержать этот процесс.

Хотин также подчеркнул, что западные разведки и аналитики ранее прогнозировали, что Россия сможет вести войну до середины 2026 года. Он резюмировал, что Украине предстоит пережить тяжелую четвертую военную зиму, которая может оказаться самой сложной, после чего весной возможно мощное ускорение мирного процесса.

