«Зараз жахливі для нас умови»: відомий волонтер висловився про поновлення переговорів з РФ

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що сприятливий момент для мирних переговорів між Україною та Росією, який існував у серпні, зараз втрачений.

Тарас Чмут. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нове "вікно можливостей" для цього може з’явитися навесні, але за умови нормального проходження зимового періоду. Про це Чмут сказав у коментарі для проекту УТ-2.

За словами волонтера, нині ситуація для України є вкрай невигідною.

"Зараз це жахливі для нас умови, фактично, поразки. Тому що Росія на піку, вона в наступі, в неї непогано виходить, вона бачить, як колапсує наша система", – вважає Чмут.

Керівник фонду "Повернись живим" також наголосив, що Кремль усвідомлює свою перевагу та намагається посилювати тиск. У разі переговорів перед зимою, на його думку, РФ висувала б вимоги, подібні до ультимативних позицій весни 2022 року, які для України були неприйнятними.

Разом з тим він згадав про початок повномасштабної війни та погодився, що тоді вона могла завершитися або дуже швидко, або затягнутися надовго.

"Ми вибрали, на мою думку, правильний шлях – нескоро", — додав Тарас Чмут.

Як повідомляв портал "Коментарі", країни Великої сімки та ЄС наголосили на необхідності використовувати нинішню лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною та підтвердили повну підтримку України у захисті її територіальної цілісності.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Білому домі визнали провал спроб завершити війну між Росією та Україною. За даними західних аналітиків, зусилля офіційного Вашингтона схилити сторони до компромісу зайшли в глухий кут через амбіції Кремля і відмову Києва добровільно йти з територій, які сьогодні не контролює Москва.