«Сейчас ужасающие для нас условия»: известный волонтер высказался о возобновлении переговоров с РФ

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что благоприятный момент для мирных переговоров между Украиной и Россией, который существовал в августе, сейчас потерян.

Тарас Чмут. Фото: из открытых источников

По его словам, новое "окно возможностей" для этого может появиться весной, но при нормальном прохождении зимнего периода. Об этом Чмут сказал в комментарии по проекту УТ-2.

По словам волонтера, сейчас ситуация для Украины крайне невыгодна.

"Сейчас это ужасающие для нас условия, фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо выходит, она видит, как коллапсирует наша система", – считает Чмут.

Руководитель фонда "Вернись живым" также подчеркнул, что Кремль осознает свое преимущество и пытается усиливать давление. В случае переговоров перед зимой, по его мнению, РФ выдвигала бы требования, подобные ультимативным позициям весны 2022 года, которые для Украины были неприемлемыми.

Вместе с тем он вспомнил о начале полномасштабной войны и согласился, что тогда она могла завершиться либо очень быстро, либо надолго затянуться.

"Мы выбрали, по моему мнению, правильный путь – нескоро", – добавил Тарас Чмут.

Как сообщал портал "Комментарии", страны Большой семерки и ЕС отметили необходимость использовать нынешнюю линию фронта в качестве основы для переговоров между Россией и Украиной и подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Белом доме признали провал попыток завершить войну между Россией и Украиной. По данным западных аналитиков, усилия официального Вашингтона склонить стороны к компромиссу зашли в тупик из-за амбиций Кремля и отказа Киева добровольно уходить с территорий, которые сегодня не контролирует Москва.