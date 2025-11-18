logo

Зеленский заявил об активизации переговоров по окончанию войны: СМИ прогнозируют его встречу с Виткоффом
НОВОСТИ

Зеленский заявил об активизации переговоров по окончанию войны: СМИ прогнозируют его встречу с Виткоффом

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные встречи в Турции 19 ноября. Тем временем западные СМИ сообщили о возможных переговорах украинского лидера со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом

18 ноября 2025, 11:30
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский 19 ноября посетит Турцию, где, по его словам, должны пройти важные встречи.

Зеленский заявил об активизации переговоров по окончанию войны: СМИ прогнозируют его встречу с Виткоффом

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Украинская сторона готовит активизацию переговоров. Об этом президент сообщил в соцсетях.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всема силыми приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", — отметил Зеленский.

В то же время, по информации журналиста Reuters Ахмеда Рашида, в Турцию также собрался спецпредставитель президента США Стив Виткофф, намеревающийся поговорить с украинским президентом.

"Специальный представитель США Стив Виткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", — написал журналист в сети Х.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые государству.

Издание "Комментарии" также писало, что директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что благоприятный момент для мирных переговоров между Украиной и Россией, который существовал в августе, сейчас потерян. По его словам, новое "окно возможностей" для этого может появиться в апреле , но при нормальном прохождении зимнего периода.

Как сообщал портал "Комментарии", в письме президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в 27 стран-членов ЕС говорится о возможном завершении войны до конца 2026 года. Однако, по словам экспертов, это большее бюрократическое планирование финансов и бюджета, чем личный прогноз руководительницы Еврокомиссии.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16931
