Зеленский заявил об активизации переговоров по окончанию войны: СМИ прогнозируют его встречу с Виткоффом

Президент Владимир Зеленский 19 ноября посетит Турцию, где, по его словам, должны пройти важные встречи.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Украинская сторона готовит активизацию переговоров. Об этом президент сообщил в соцсетях.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всема силыми приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", — отметил Зеленский.

В то же время, по информации журналиста Reuters Ахмеда Рашида, в Турцию также собрался спецпредставитель президента США Стив Виткофф, намеревающийся поговорить с украинским президентом.

"Специальный представитель США Стив Виткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", — написал журналист в сети Х.

