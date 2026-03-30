Зеленський запропонував Росії здатися: деталі заяви

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України, США та Росії не зайшли у глухий кут. За його словами, необхідно організувати тристоронню зустріч і рухатися далі дипломатичним треком для закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відреагував на скептичні прогнози щодо стагнації переговорного процесу між Україною, США та Росією. Президент пропонує здатися Росії або продовжувати переговори.

"Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком", — сказав Зеленський.

Основною причиною затримки тристороннього саміту президент назвав зміщення фокусу Сполучених Штатів на ситуацію навколо Ірану, що вимагає значних ресурсів Вашингтона. За його словами, Україна висловлює готовність до переговорів у будь-якому форматі та на будь-якому нейтральному майданчику. Однак єдиним табу Зеленський назвав території РФ та Білорусі, які безпосередньо залучені до агресії.

Також президент розповів, що Україна готова піти на "енергетичне перемир’я". Президент підтвердив, що Київ отримує сигнали від міжнародних партнерів щодо доцільності обмеження ударів по російському нафтопереробному сектору.

"Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці", — сказав Зеленський.

