Головна Новини Суспільство Війна з Росією
"Що ми не витримаємо до кінця": дипломат розповів, як США хочуть закінчити війну в Україні

Олег Шамшур заявив, що США чинять тиск на Україну для швидкого завершення війни.

29 березня 2026, 17:30
Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що Сполучені Штати чинять тиск на Україну з метою якнайшвидшого завершення війни. Однак, за його словами, інтереси України для президента Трампа залишаються на другому плані. 

Олег Шамшур в ефірі Radio NV висловив свої думки щодо ролі США у спробах закінчити війну в Україні. За його словами, адміністрація Трампа тисне на Київ.

"В мене є таке переконання, що тиск на нас справляється. Такий висновок можна зробити, виходячи з деяких заяв Трампа, Віткоффа і Рубіо. І США часів Трампа, вони зацікавлені в тому, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Наші інтереси його абсолютно не цікавлять", – вважає Шамшур.

Дипломат також відзначив дивну полеміку між президентом Володимиром Зеленським та держсеком США Марко Рубіо щодо можливого тиску. За його словами, український президент, ймовірно, описав реальну картину на переговорах, а заяви американського політика лише підвищують градус дискусій.

"Зрозуміло, що заяви Рубіо свідчать про те, що Сполучені Штати розраховують, що ми все-таки не витримаємо до кінця і погодимось на цей навіть не компроміс, а набагато гірше для нас – і зараз, і в перспективі", – додав Шамшур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "цікаві" пропозиції США щодо врегулювання війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні. За словами президента, ідея виводу українських військ з Донбасу озвучена американцями відповідає позиції Кремля щодо поступок України.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=f-8FbMCasnw
