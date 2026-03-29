"Що ми не витримаємо до кінця": дипломат розповів, як США хочуть закінчити війну в Україні

Slava Kot
Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що Сполучені Штати чинять тиск на Україну з метою якнайшвидшого завершення війни. Однак, за його словами, інтереси України для президента Трампа залишаються на другому плані.
США хочуть закінчити війну тиском на Україну.
Олег Шамшур в ефірі Radio NV висловив свої думки щодо ролі США у спробах закінчити війну в Україні. За його словами, адміністрація Трампа тисне на Київ.
Дипломат також відзначив дивну полеміку між президентом Володимиром Зеленським та держсеком США Марко Рубіо щодо можливого тиску. За його словами, український президент, ймовірно, описав реальну картину на переговорах, а заяви американського політика лише підвищують градус дискусій.
