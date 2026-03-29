logo

BTC/USD

66333

ETH/USD

1993.58

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Что мы не выдержим до конца": дипломат рассказал, как США хотят закончить войну в Украине

Олег Шамшур заявил, что США оказывают давление на Украину для скорейшего завершения войны.

29 марта 2026, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью скорейшего завершения войны. Однако, по его словам, интересы Украины для президента Трампа остаются на втором плане.

США хотят окончить войну давлением на Украину. Фото из открытых источников

Олег Шамшур в эфире Radio NV высказал свое мнение о роли США в попытках закончить войну в Украине. По его словам, администрация Трампа давит на Киев.

"У меня есть такое убеждение, что давление на нас оказывается. Такой вывод можно сделать исходя из некоторых заявлений Трампа, Виткоффа и Рубио. И США времен Трампа они заинтересованы в том, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Наши интересы его абсолютно не интересуют", — считает Шамшур.

Дипломат также отметил странную полемику между президентом Владимиром Зеленским и госсеком США Марком Рубио по поводу возможного давления. По его словам, украинский президент, вероятно, описал реальную картину на переговорах, а заявления американского политика повышают градус дискуссий.

"Понятно, что заявления Рубио говорят о том, что Соединенные Штаты рассчитывают, что мы все-таки не выдержим до конца и согласимся на этот даже не компромисс, а гораздо хуже для нас – и сейчас, и в перспективе", – добавил Шамшур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили об "интересных" предложениях США по урегулированию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине. По словам президента, идея вывода украинских войск из Донбасса озвученная американцами соответствует позиции Кремля по поводу уступок Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f-8FbMCasnw
Теги:

Новости

Все новости