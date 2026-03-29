"Что мы не выдержим до конца": дипломат рассказал, как США хотят закончить войну в Украине

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью скорейшего завершения войны. Однако, по его словам, интересы Украины для президента Трампа остаются на втором плане.

США хотят окончить войну давлением на Украину. Фото из открытых источников

Олег Шамшур в эфире Radio NV высказал свое мнение о роли США в попытках закончить войну в Украине. По его словам, администрация Трампа давит на Киев.

"У меня есть такое убеждение, что давление на нас оказывается. Такой вывод можно сделать исходя из некоторых заявлений Трампа, Виткоффа и Рубио. И США времен Трампа они заинтересованы в том, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Наши интересы его абсолютно не интересуют", — считает Шамшур.

Дипломат также отметил странную полемику между президентом Владимиром Зеленским и госсеком США Марком Рубио по поводу возможного давления. По его словам, украинский президент, вероятно, описал реальную картину на переговорах, а заявления американского политика повышают градус дискуссий.

"Понятно, что заявления Рубио говорят о том, что Соединенные Штаты рассчитывают, что мы все-таки не выдержим до конца и согласимся на этот даже не компромисс, а гораздо хуже для нас – и сейчас, и в перспективе", – добавил Шамшур.

