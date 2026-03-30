Зеленский предложил России сдаться: детали заявления

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины, США и России не зашли в тупик. По его словам, необходимо организовать трехстороннюю встречу и двигаться дальше по дипломатическому треку для окончания войны в Украине.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отреагировал на скептические прогнозы по стагнации переговорного процесса между Украиной, США и Россией. Президент предлагает сдаться России или продолжать переговоры.

"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам сделать всем? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше дипломатическим треком", — сказал Зеленский.

Основной причиной задержки трехстороннего саммита президент назвал смещение фокуса Соединенных Штатов на ситуацию вокруг Ирана, требующую значительных ресурсов Вашингтона. По его словам, Украина выражает готовность к переговорам в любом формате и на любой нейтральной площадке. Однако единственным табу Зеленский назвал территории РФ и Беларуси, непосредственно вовлеченные в агрессию.

Также президент рассказал, что Украина готова пойти на "энергетическое перемирие". Президент подтвердил, что Киев получает сигналы от международных партнеров по поводу целесообразности ограничения ударов по российскому нефтеперерабатывающему сектору.

"Если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии.

Также "Комментарии" писали, что дипломат рассказал, как США хотят закончить войну в Украине.