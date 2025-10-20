logo_ukra

Зеленський вже визначився: чи буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
НОВИНИ

Зеленський вже визначився: чи буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

До Ради внесено президентом два проєкти законів - воєнниий стан та мобілізацію продовжать ще на 90 днів з 5 листопада

20 жовтня 2025, 11:30
Автор:
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це буде вже 17 таке голосування українського парламенту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський вже визначився: чи буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відповідні законопроєкти оприлюднені на сайті Верховної Ради у понеділок, 20 жовтня.

У випадку ухвалення, воєнний стан та мобілізацію продовжать з 5 листопада 2025 року ще на 90 днів. Тобто до лютого 2026 року. Наразі документи опрацьовуються у комітеті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в України викрили ще 20 організаторів схем ухилення від мобілізації. У Службі безпеки України повідомили, що фігуранти за суми від 3 до 14 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову. Незаконні схеми викрили в різних регіонах України. 

У Чернігівській області два місцевих жителі допомагали ухилянтам “вступити” до одного з вишів. Ще один фігурант влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання.

У Києві лікарка-рентгенологиня та медсестра продавали довідки про погане здоров’я, які дозволяли “списати” військовозобов'язаних з військового обліку.

На Прикарпатті пʼять працівників транспортної компанії  оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. Це давало можливість безперешкодного виїзду за кордон.

В Уманському районі Черкаської області спеціаліст земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні медичні довідки для відстрочки від призову.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на Україну знову чекає провал з мобілізацією: що про це говорить.



