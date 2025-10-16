Масштаби ухилення від мобілізації загрозливі: викрили нові “схеми для ухилянтів”

В України викрили ще 20 організаторів схем ухилення від мобілізації. У Службі безпеки України повідомили, що фігуранти за суми від 3 до 14 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову. Незаконні схеми викрили в різних регіонах України.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Чернігівській області два місцевих жителі допомагали ухилянтам “вступити” до одного з вишів. Ще один фігурант влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання.

У Києві лікарка-рентгенологиня та медсестра продавали довідки про погане здоров’я, які дозволяли “списати” військовозобов'язаних з військового обліку.

На Прикарпатті пʼять працівників транспортної компанії оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. Це давало можливість безперешкодного виїзду за кордон.

В Уманському районі Черкаської області спеціаліст земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні медичні довідки для відстрочки від призову.

На Закарпатті троє фігурантів показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід КПП.

У Луцьку троє місцевих мешканців вдома підробляли військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації.

В Одесі лікар-хірург з військово-медичного центру продавав фіктивні висновки про інвалідність діючим військовослужбовцям.

У СБУ повідомили, що всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваним загрожує покарання — до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

