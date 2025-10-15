Скандал з ТЦК в Києві: як у терцентрі пояснили жахливі умови утримання мобілізованих

Днями в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК відреагували на відео.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У терцентрі заявили, що в мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва, де йдеться, про нібито жахливі умови перебування мобілізованих осіб. Зазначили, що на фото, які видають за збірний пункт міста Києва, не має будь-якого підтвердження що це саме він.

Також у терцентрі порадили громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України.

“Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель — люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти”, — наголосили в ТЦК.

У столичному терцентрі закликали громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з військовими ТЦК виникають постійно. В мережі інтернет ширяться відео силової мобілізації. Існують навіть Telegram-канали, які закликають боротися з ТЦК. У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на опитування на одному з таких каналів. Заявили, якщо не допомагати ТЦК, то наслідки будуть жахливими.