"Пощади не чекайте”: у ТЦК у відчаї спрогнозували катастрофу для українців

Скандали з військовими ТЦК виникають постійно. В мережі інтернет ширяться відео силової мобілізації. Існують навіть Telegram-канали, які закликають боротися з ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на опитування на одному з таких каналів.

“Подивіться, яке опитування проводить ось ця ФСБшна помийка! Який вибір вона нам пропонує! І цей Telegram-канал просто забитий відео, де групи оповіщення вовтузяться з цивільними. З нього спокійно можна повний метр змонтувати, який так і називатиметься: Стоп ТЦК! І що на виході? Яке бажання виникає у того, хто проходить це опитування, хто дивиться увесь цей непотріб? Може, захищати Україну? Чинити спротив росіянам? Підніматися на боротьбу проти них? Плекати свою українську державу? Ні. Єдине, що тут спадає на думку — тікати або здаватися”, — значили в ТЦК.

У терцентрі закликали українців не дивитися ніколи ці відео з “бусифікацією”. Також військові терцентру закликають не знімати та не розповсюджувати їх.

“Бо, якщо сьогодні окупанти перетворять нас на овець, то завтра вони різатимуть нас як свиней. Тому, бережіть ТЦК, допомагайте ТЦК, сприяйте їм і піклуйтесь про них. Вони єдині, хто сьогодні дійсно наповнює бойові підрозділи, єдині, хто повноцінно комплектують ЗСУ. Адже, якщо зупиниться мобілізація і фронт впаде — пощади не чекайте!”, — резюмували в Київському обласному ТЦК.

