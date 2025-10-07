logo_ukra

Масштаби ухилення від мобілізації жахають: нові "схеми для ухилянтів"
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштаби ухилення від мобілізації жахають: нові “схеми для ухилянтів”

До однієї із схем ухилення від мобілізації був причетний експосадовець Кабміну

7 жовтня 2025, 17:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ухилення від мобілізації набирає обертів в Україні. Попри ліквідацію різних схем для ухилянтів з'являються нові. У СБУ повідомили, що заблокували 6 нових таких схем. Серед затриманих — колишній посадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів. 

Масштаби ухилення від мобілізації жахають: нові “схеми для ухилянтів”

Мобілізація. Ілюстративне фото

Схеми працювали у різних регіонах України  — викрили 14 організаторі. Вони пропонували свої “послуги” за суму від 1,5 до 13 тис. доларів США. 

У Києві колишній головний спеціаліст секретаріату Кабміну та заступник декан столичного університету за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.

У Черкаській області повідомили про підозру доценту кафедри місцевого університету. За даними СБУ, вона знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала “списатися” з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Також у Черкаській області викрили  27-річного адміністратора ТГ-каналу на поширенні геолокації ТЦК на території Канівського району.

У Хмельницькій області затримали завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). Фігурант за гроші організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію, щоб оформити “статусу” непридатних до військової служби.

У Кропивницькому зловмисники підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, та переправляли їх до однієї з держав ЄС поза КПП. 

У Житомирі фігуранти оформлювали ухилянтам документи, які дозволяють виїзд за кордон. Потрібні документи оформлювали через знайомих лікарів та посадовців ТЦК.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1.

  • ч. 3 ст. 332.

  • ч. 3 ст. 368.

  • ч. 3 ст. 369-2.

Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки коштувало ухилення від мобілізації в Києві. 




Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zablokuvaly-6-novykh-skhem-dlia-ukhyliantiv-sered-zatrymanykh-eksposadovets-kabminu-ta-kerivnytstvo-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv
