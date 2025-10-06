Вартість ухилення від мобілізації жахає: масштабну "схему для ухилянтів" викрили в Києві

Служба безпеки України викрила чергову схему ухилення від мобілізації. На ухилянтах заробляли адвокати та їхні помічники.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві, за даними СБУ, організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників.

“За суми від 6,5 до 45 тис. євро зловмисники продавали потенційним призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними. На підставі підроблених документів одна категорія клієнтів звільнялася зі служби, а інша — отримувала відстрочку від мобілізації на особливий період”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що тільки з початку з початку 2024 року зловмисники безпідставно “списали” з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України.

У Службі безпеки пояснили, що оформлення фальшивих довідок забезпечував організатор. Його спільники шукали клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші.

“Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки. Під час обшуку в фігурантів виявлено прайс-лист із “розцінками”, підроблені довідки та чорнові записи із доказами незаконних дій”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України (відповідно до скоєних злочинів):

ст. 255;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;

ч. 5 ст. 27, ст. 336;

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

