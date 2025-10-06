Вартість ухилення від мобілізації жахає: масштабну "схему для ухилянтів" викрили в Києві

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Служба безпеки України викрила чергову схему ухилення від мобілізації. На ухилянтах заробляли адвокати та їхні помічники.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві, за даними СБУ, організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників.
Зазначається, що тільки з початку з початку 2024 року зловмисники безпідставно “списали” з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України.
У Службі безпеки пояснили, що оформлення фальшивих довідок забезпечував організатор. Його спільники шукали клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші.
Зловмисникам повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України (відповідно до скоєних злочинів):
ст. 255;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;
ч. 5 ст. 27, ст. 336;
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 11 “схем для ухилянтів” діяли в різних регіонах України.