Стоимость уклонения от мобилизации ужасает: масштабную "схему для уклонистов" разоблачили в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. На уклонистах зарабатывали адвокаты и их помощники.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве, по данным СБУ, организовал основатель известной в столице юридической компании и 5 его подельников.

"За суммы от 6,5 до 45 тыс. евро злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимость ухода за ними. На основании поддельных документов одна категория клиентов освобождалась со службы, а другая — получала отсрочку от мобилизации на особый период”, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что только с начала с начала 2024 года злоумышленники безосновательно "списали" с военного учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.

В Службе безопасности объяснили, что оформление фальшивых справок обеспечивал организатор. Его подельники искали клиентов, встречались с ними и передавали деньги.

"Правоохранители задержали всех участников сделки. Во время обыска у фигурантов обнаружен прайс-лист с "расценками", поддельные справки и черновые записи с поличным", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):

ст. 255;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;

ч. 5 ст. 27, ст. 336;

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 11 "схем для уклонистов" действовали в разных регионах Украины.



