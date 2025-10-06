Стоимость уклонения от мобилизации ужасает: масштабную "схему для уклонистов" разоблачили в Киеве

Рубрики
Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. На уклонистах зарабатывали адвокаты и их помощники.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве, по данным СБУ, организовал основатель известной в столице юридической компании и 5 его подельников.
Отмечается, что только с начала с начала 2024 года злоумышленники безосновательно "списали" с военного учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.
В Службе безопасности объяснили, что оформление фальшивых справок обеспечивал организатор. Его подельники искали клиентов, встречались с ними и передавали деньги.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):
ст. 255;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;
ч. 5 ст. 27, ст. 336;
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 11 "схем для уклонистов" действовали в разных регионах Украины.